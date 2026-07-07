Un presunto mandante dietro le accuse contro il governo si sarebbe rivelato un uomo collegato a personaggi condannati in passato. Secondo quanto riferito, si tratta di un amico di un ex collaboratore di un noto giornalista, già coinvolto in procedimenti penali. La notizia arriva dopo mesi di accuse e illazioni rivolte al governo, che ora vengono definite “vergognose” da un partito di maggioranza.

"Dopo mesi di accuse e illazioni contro il governo Meloni, alla fine il presunto mandante sarebbe un amico di Ranucci, Lavitola, già condannato in passato. Andiamo fino in fondo. Vogliamo la verità". Lo si legge in un post pubblicato sui social da Fratelli d'Italia a proposito degli sviluppi dell'indagine sull'attentato al giornalista. "La vita talvolta è davvero sorprendente", aggiunge Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d'Italia, "Le indagini sull'attentato davanti casa di Sigfrido Ranucci stanno facendo emergere un'ipotesi inquietante, secondo cui il mandante dell'attentato sarebbe il noto faccendiere pregiudicato Valter Lavitola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - FdI: "Smentiti vergognosi teoremi sul governo"

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