Il leader del centrodestra ha affermato che i cosiddetti “teoremi” sul centrodestra sono stati smentiti. La maggioranza ha mostrato compattezza, mentre il centrosinistra non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Nessuno dei rappresentanti di partiti di sinistra ha commentato le affermazioni finora. La situazione sembra indicare una mancanza di risposte ufficiali da parte di alcuni esponenti del centrosinistra.

«Ora che mio padre non c’è più, chi potrà mai restituirgli il tempo trascorso sotto il peso di queste accuse, terribili e infondate? E qualcuno risponderà mai del falso spacciato per vero? I nodi da sciogliere sono tanti, a partire dall’assenza di una vera responsabilità civile dei magistrati. Quella della giustizia resta un’emergenza. La bandiera del garantismo non può e non deve essere ammainata»: è questo forse il passaggio più «politico» del commento di Marina Berlusconi all’archiviazione decisa dal gip del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci. Raccoglie l’assist il vicepremier Matteo Salvini: «Nelle Procure e nelle redazioni», scrive su X il leader della Lega, «c’è chi ha costruito una carriera sul fango, da scagliare rigorosamente contro il centrodestra. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni e la maggioranza alla carica. «Teoremi sul centrodestra smentiti»

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