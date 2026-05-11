Nella città di Genova, il centrodestra chiede alla sindaca di condannare pubblicamente alcuni post considerati offensivi contro gli Alpini, pubblicati durante il Liguria Pride. Gli attacchi sui social si sono susseguiti in modo intenso, portando la coalizione a richiedere un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale. La questione ha acceso un acceso dibattito tra le forze politiche locali, con richieste di chiarimenti e condanne ufficiali.

La crociata contro gli alpini nella Genova di Silvia Salis prosegue e il centrodestra chiama in causa la sindaca Silvia Salis. Accade che Liguria Pride 2026 abbia pubblicato sui suoi social scritte e post vergognorsi contro gli Alpini, proprio all’indomani della grande adunata genovese. “E allora qualcosa, anzi molto, non torna”, ragiona Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati. “In questi giorni l’adunata nazionale delle Penne nere in città è stata una festa bellissima, con tanta partecipazione e grande entusiasmo. Anche la sindaca Salis ha avuto finalmente parole di grande apprezzamento. Ora che fa? Prende con nettezza le distanze da certe posizioni del Liguria Pride? O riconosce comunque il patrocinio preannunciato e la sua presenza alla manifestazione come lo scorso anno?”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Post vergognosi contro gli Alpini, il Liguria Pride nella bufera. FdI alla sindaca Salis: “Condanni subito”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sinistra contro gli Alpini. E Salis finisce in trappolaNei carrugi il clima è diventato in un baleno pungente, quello della rivoluzione imminente: «Compagni, arrivano gli Alpini».

Genova, tre alpini salvano 70enne colpito da infarto: il ringraziamento della sindaca SalisUn uomo di 70 anni è stato salvato grazie al rapido intervento di tre alpini che lo hanno soccorso dopo un arresto cardiaco avvenuto nella zona del...