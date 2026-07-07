Favasuli cambia agente e sceglie Giuffredi | un avvicinamento al Napoli?

Favasuli ha cambiato agente e ora è rappresentato da Giuffredi. La decisione avviene mentre si discute di un possibile trasferimento al Napoli. Il club ha valutato il terzino destro circa 12 milioni di euro, cifra inferiore alla metà rispetto a quella di Khalaili. La trattativa tra le parti è ancora in corso, senza comunicazioni ufficiali. La scelta dell’agente avviene in un momento di attenzione sulle operazioni di mercato del club.

Lo abbiamo scritto qualche giorno fa, quando notavamo che il Napoli non dovrebbe farsi sfuggire Favasuli, un terzino destro da 12 milioni, la metà di Khalaili. Oggi arriva un tassello che i tifosi napoletani leggeranno con un sorrisetto: Favasuli ha scelto Giuffredi come nuovo agente. A rivelarlo è Nicolò Schira: “ Excl. – il terzino del Catanzaro Costantino Favasuli cambia agenzia e ha scelto Mario Giuffredi come nuovo agente”, scrive il giornalista sul suo profilo X. Favasuli-Giuffredi: perché a Napoli suona come un indizio. Sia chiaro: cambiare procuratore non equivale a firmare un contratto. Favasuli, che era assistito da Roberto De Fanti, semplicemente si è affidato a un’altra scuderia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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