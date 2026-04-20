L’agente di Pio Esposito ha dichiarato che il suo obiettivo è rimanere all’Inter per i prossimi dieci anni. Il giovane calciatore ha già conquistato la fiducia della squadra e punta a consolidare la propria carriera con i nerazzurri. La volontà di Esposito di proseguire nel club è stata confermata anche da fonti vicine alla società. Nessun dettaglio è stato ancora ufficializzato sui termini del possibile accordo.

di Lorenzo Vezzaro Pio Esposito: il giovane talento ha conquistato la fiducia di tutti e punta a una carriera decennale in nerazzurro. Le parole dell’agente. Il futuro dell’attacco dell’Inter sembra essere in ottime mani. Dopo una stagione da protagonista, impreziosita da ben 12 reti tra club e Nazionale, il nome di Pio Esposito è finito inevitabilmente al centro delle cronache sportive. Tuttavia, le ultime notizie che arrivano da Coverciano non lasciano spazio a dubbi: il calciatore non si muoverà da Milano, con un progetto a lunghissimo termine già tracciato dalla società e dal suo entourage. Un talento da blindare per il prossimo decennio. L’agente del giocatore, Mario Giuffredi, ha approfittato dell’evento “Inside the Sport 2026” per fare chiarezza sulla posizione del suo assistito.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito e il futuro all’Inter, l’agente Giuffredi: «L’obiettivo è restare qui per i prossimi 10 anni»

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