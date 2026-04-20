In una dichiarazione recente, il procuratore ha commentato lo stato attuale della squadra e le prospettive future. Ha confermato l'importanza di due calciatori come Politano e Di Lorenzo nel progetto tecnico, definendoli punti fermi della formazione. Inoltre, ha espresso il desiderio che l'allenatore rimanga sulla panchina anche nella prossima stagione, senza però entrare in dettagli contrattuali.

"> NAPOLI – Parole chiare sul presente e sul futuro azzurro. Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Politano e Di Lorenzo, è intervenuto a margine del premio Inside The Sport, soffermandosi su due dei leader dello spogliatoio e sul destino di Antonio Conte. “Politano e Di Lorenzo punti fermi” Giuffredi non ha dubbi sul valore dei suoi assistiti: «Sono due pilastri, lo dicono i risultati e l’amore che hanno dimostrato per la maglia del Napoli». L’agente sottolinea anche l’aspetto umano e professionale: «Quando assisto un calciatore è perché ci credo fermamente. Sono intelligenti, hanno qualità e soprattutto un attaccamento che li porta sempre a superare gli ostacoli».🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Giuffredi: “Politano e Di Lorenzo pilastri. Conte? Spero resti”

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