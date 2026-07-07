Fatture idriche | La Vus ora ci risponda

Diciotto amministratori di condominio hanno scritto una lettera agli uffici di Valle Umbra Servizi il 15 giugno, esprimendo preoccupazione per la nuova modalità di fatturazione dell’acqua. A quasi un mese di distanza, non hanno ancora ricevuto risposta dall’azienda. La richiesta è di chiarimenti e risposte ufficiali sulla gestione delle fatture idriche.

FOLIGNO - Quasi un mese dopo, ancora nessuna risposta da Vus. È la denuncia dei diciotto amministratori di condominio che lo scorso 15 giugno avevano indirizzato una lettera agli uffici della Valle Umbra Servizi, esprimendo preoccupazione rispetto alla nuova modalità di fatturazione del servizio idrico. Sistema cambiato in applicazione della normativa Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) e reso noto dalla società il 28 maggio. "La comunicazione – scrivono gli amministratori – è arrivata in maniera estremamente tardiva, quando avevamo già effettuato l’invio delle letture quadrimestrali dei contatori idrici, creando inevitabili disagi organizzativi ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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