Meloni insultata incassa la solidarietà di tutti Ora risponda ad alcune domande

Dopo che la presidente del consiglio è stata insultata, ha ricevuto il sostegno di diversi esponenti politici. Il giornalista russo coinvolto ha già avuto precedenti di insulti rivolti ad oppositori e giornalisti nel suo paese, alcuni dei quali sono stati anche denunciati tramite la televisione pubblica. La vicenda ha suscitato discussioni sulla libertà di espressione e sulla tutela delle figure istituzionali di fronte a attacchi verbali.

Quel giornalista russo che ha insultato la presidente Meloni è un sicario, un cortigiano di Putin. Aveva già insultato oppositori, giornalisti russi minacciati, li aveva persino denunciati usando la tv pubblica. Lo aveva fatto anche quando l’Italia di Berlusconi, poi di Meloni e Salvini, trescava con il regime, il dittatore, gli oligarchi. Il profumo dei soldi nascondeva la puzza dei misfatti e della cancellazione dei diritti. Ora il sicario ha insultato la presidente Meloni, citando alcune espressioni di Trump. Da qui l’indignata risposta della stragrande maggioranza dei media e politica contro minacce e avvertimenti. Da qui anche alcune domande.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni insultata incassa la solidarietà di tutti. Ora risponda ad alcune domande Notizie correlate Dopo l’attacco di Trump la Meloni incassa la solidarietà politicaDopo il duro attacco di Trump, la premier incassa la solidarietà del mondo politico. Leggi anche: Iran, Meloni: ieri insultata ma ancora disponibile ad aprire tavolo confronto Approfondimenti e contenuti Si parla di: Meloni insultata sulla tv russa, offese volgari dal conduttore Solovyev. Mattarella: Indignato. Il polemista russo Solovyov insulta Meloni, Roma convoca l'ambasciatore. La replica: Una cantonataVergogna della razza umana, idiota patentata, brutta donnuccia e cattiva. Sono solo alcuni, non i più violenti degli insulti rivolti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni da Vladimir Solo ... msn.com Giorgia Meloni insultata (in italiano) sulla tv russa per aver tradito Trump, è una vergogna della razza umanaVladimir Solovyov, giornalista vicino al Cremlino, si è rivolto in modo volgare in italiano verso la premier, aggiungendo che il tradimento ... huffingtonpost.it