Meloni insultata incassa la solidarietà di tutti Ora risponda ad alcune domande
Dopo che la presidente del consiglio è stata insultata, ha ricevuto il sostegno di diversi esponenti politici. Il giornalista russo coinvolto ha già avuto precedenti di insulti rivolti ad oppositori e giornalisti nel suo paese, alcuni dei quali sono stati anche denunciati tramite la televisione pubblica. La vicenda ha suscitato discussioni sulla libertà di espressione e sulla tutela delle figure istituzionali di fronte a attacchi verbali.
Quel giornalista russo che ha insultato la presidente Meloni è un sicario, un cortigiano di Putin. Aveva già insultato oppositori, giornalisti russi minacciati, li aveva persino denunciati usando la tv pubblica. Lo aveva fatto anche quando l’Italia di Berlusconi, poi di Meloni e Salvini, trescava con il regime, il dittatore, gli oligarchi. Il profumo dei soldi nascondeva la puzza dei misfatti e della cancellazione dei diritti. Ora il sicario ha insultato la presidente Meloni, citando alcune espressioni di Trump. Da qui l’indignata risposta della stragrande maggioranza dei media e politica contro minacce e avvertimenti. Da qui anche alcune domande.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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