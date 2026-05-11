A Garlasco, ci si chiede come siano state condotte le indagini in passato, dato quanto avvenuto a Stasi. La procura ora chiede chiarimenti sulle modalità di indagine adottate, sottolineando che le forze dell’ordine non possono limitarsi a seguire una sola pista senza considerare altre possibilità. La vicenda ha riacceso l’attenzione sulla gestione delle indagini e sulle decisioni prese in quei momenti.

Seguo poco i casi giudiziari, ma stamani mi è capitato di soffermarmi sul caso Garlasco. Dove sono state chiuse le indagini nei confronti di Andrea Sempio e si va verso il giudizio sulla base di una serie di elementi importanti. La prima domanda che sorge è: "Ma come cavolo hanno fatto le indagini all'epoca?". E così mi sono imbattuta in questo articolo sulla pagina de Il Giornale d'Italia, dopo aver visto che oggi Cassese risulta indagato. Mi sono letta tutti gli articoli più recenti di questo giornale on-line che non posto per non tediare ma che ricostruiscono bene la vicenda, anche solo nell'ultima settimana. A proposito di come sono state fatte le indagini, anche solo le parti finali di questo articolo destano sconcerto profondo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, ma come cavolo hanno fatto le indagini all'epoca? Terrificante quanto accaduto a Stasi, ora la procura risponda

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Speciale Garlasco: Verso la chiusura delle indagini - Cosa dirà Andrea Sempio, convocato in Procura

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