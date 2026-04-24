Ha un pignoramento di 300mila euro De Luca lo mette a capo della riscossione tributi | è polemica a Taormina Le opposizioni | Cicala si dimetta

A Taormina si apre una polemica dopo la nomina di un dirigente alla riscossione dei tributi, nonostante abbia un pignoramento di 300 mila euro. La decisione è stata criticata dalle opposizioni, che chiedono le dimissioni del dirigente. La situazione ha suscitato discussioni sulla coerenza tra le responsabilità assegnate e le questioni finanziarie personali del nominato. La vicenda si sviluppa mentre si cerca di affrontare le strategie di recupero fiscale nel territorio.

Deve usare la mano dura per riscuotere i tributi, ma sulle spalle lui stesso ha un pignoramento di 300 mila euro. Lo strano caso di Roberto Cicala, nominato dal sindaco di Taormina, Cateno De Luca, alla guida di Equità urbana, la neonata partecipata del Comune che si occuperà di riscuotere le tasse dei taorminesi, ha già messo sul piede di guerra le opposizioni. “De Luca non può pretendere rigore ‘a colpi di megafono’, costruendo una narrazione punitiva verso i cittadini, e poi difendere senza esitazioni una nomina che apre un problema evidente di coerenza e credibilità. Sono anni che fa del rigore tributario una bandiera: proprio per questo, oggi, non può far finta di niente”, attacca Luca Manuli, consigliere comunale di opposizione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ha un pignoramento di 300mila euro, De Luca lo mette a capo della riscossione tributi: è polemica a Taormina. Le opposizioni: “Cicala si dimetta” Notizie correlate Leggi anche: Il pignoramento a Cicala, De Luca respinge le dimissioni: “Vicenda vecchia, nessuna irregolarità attuale” Leggi anche: Il fisco bussa alla porta dell'ex assessore ai Tributi, per Cicala pignoramento da oltre 400mila euro Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il pignoramento a Cicala, De Luca respinge le dimissioni: Vicenda vecchia, nessuna irregolarità attuale; Taormina, il caso Cicala accende il dibattito politico: Cateno De Luca strappa le dimissioni: Attacco elettorale; Pignoramento Cicala, De Luca eccede nella difesa e alla stampa dice: Sciacalla e garantista. Onorevole, si chiama diritto di cronaca; Maxi pignoramento Cicala, interviene Cateno De Luca: Strategia di intimidazione - RTP. Ha un pignoramento di 300mila euro, De Luca lo mette a capo della riscossione tributi: è polemica a Taormina. Le opposizioni: Cicala si dimettaPolemiche a Taormina per la nomina di Cicala, che ha debiti col fisco, a capo della nuova partecipata per la riscossione tributi ... ilfattoquotidiano.it Maxi pignoramento Cicala, interviene Cateno De Luca: Strategia di intimidazioneCateno De Luca leader di Sud chiama Nord è intervenuto sul caso del maxi-pignoramento che ha raggiunto l'ex assessore Roberto Cicala, con una diretta social ... rtp.gazzettadelsud.it - DI MARCO - Si ringrazia Giulio Capello. (Luca) facebook Il commissario regionale Luca Sbardella già ieri mattina ha avviato le «consultazioni» con i maggiorenti palermitani. x.com