L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha avviato migliaia di accertamenti per verificare le posizioni debitorie dei contribuenti. In numerosi casi, sono stati già notificati pignoramenti sui conti correnti. Le verifiche si concentrano su chi ha debiti fiscali non saldati, con l’obiettivo di recuperare le somme dovute. Le procedure si svolgono in modo rapido, con notifiche che arrivano direttamente ai contribuenti interessati.

Tempi duri per chi ha debiti col Fisco italiano: l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione sta accelerando con la verifica della posizione debitoria di ogni contribuente e con il pignoramento del conto corrente. Migliaia di notifiche sono già partite in tutta Italia: nel mirino finiscono soprattutto imprese, professionisti, autonomi e contribuenti con cartelle esattoriali non pagate, rateizzazioni decadute o debiti fiscali accumulati nel tempo. Come funziona il pignoramento del conto corrente. L’obiettivo dell’ente di riscossione è aumentare il recupero delle somme dovute attraverso procedure più rapide rispetto al passato, favorite dall’ incrocio digitale dei dati bancari e tributari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pignoramento del conto corrente, Fisco a caccia di debitori: al via migliaia di accertamenti

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