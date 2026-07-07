Family Dog’s | piscina per i cani tra acquaticità riabilitazione e Water Games
Una piscina per cani aperta a Pisa offre spazi per acquaticità, riabilitazione e Water Games. La struttura si rivolge ai proprietari di animali domestici interessati a attività sportive e riabilitative per i loro cani. La piscina è dotata di vasche dedicate e aree specifiche per il gioco e il recupero. Nessuna informazione su eventuali aperture ufficiali o dettagli sui servizi offerti.
Pisa, 7 luglio 2026 – “La capacità di innovare e di investire in servizi di qualità rappresenta uno dei punti di forza delle imprese del nostro territorio”. Con queste parole Claudio Del Sarto, responsabile di Confesercenti Provincia di Pisa, rivolge il proprio augurio di buon lavoro a Luca Santamaria, titolare e associato Confesercenti Provincia di Pisa di Family Dog’s, per l’avvio della nuova piscina dedicata ai cani, un servizio innovativo che amplia ulteriormente l’offerta rivolta agli amici a quattro zampe e ai loro proprietari. “Desidero rivolgere a Luca Santamaria i migliori auguri per questa nuova iniziativa imprenditoriale – dichiara Claudio Del Sarto –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Itinera Agility Dog porta a Ferrara i migliori cani e addestratori in una sfida sportivaNella sede di Itinera Agility Dog in via Aeroporto a Ferrara, si svolgerà nei giorni 25 e 26 un evento dedicato alle discipline cinofile.
Tragedia a Bologna: Leal denuncia la morte di tre cani al Dog ShowA Bologna, tre cani sono morti durante un evento canino, secondo quanto denunciato da Leal.