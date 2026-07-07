Family Dog’s | piscina per i cani tra acquaticità riabilitazione e Water Games

Notizia in breve

Una piscina per cani aperta a Pisa offre spazi per acquaticità, riabilitazione e Water Games. La struttura si rivolge ai proprietari di animali domestici interessati a attività sportive e riabilitative per i loro cani. La piscina è dotata di vasche dedicate e aree specifiche per il gioco e il recupero. Nessuna informazione su eventuali aperture ufficiali o dettagli sui servizi offerti.