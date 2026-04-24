Itinera Agility Dog porta a Ferrara i migliori cani e addestratori in una sfida sportiva

Nella sede di Itinera Agility Dog in via Aeroporto a Ferrara, si svolgerà nei giorni 25 e 26 un evento dedicato alle discipline cinofile. L'iniziativa è stata organizzata dal Centro sportivo educativo nazionale, un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni attraverso la delegazione provinciale di Ferrara, in collaborazione con il comitato di Ravenna. La manifestazione vedrà la partecipazione di cani e addestratori provenienti da diverse zone.

Il Centro sportivo educativo nazionale, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni (tramite la delegazione provinciale di Ferrara e in collaborazione con il comitato di Ravenna), ha organizzato per sabato 25 e domenica 26 nella sede Itinera Agility Dog in via Aeroporto la prima edizione.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Westminster, quando la tradizione corre: l’agility riscrive il dog show più iconico d’AmericaAl Westminster Kennel Club Dog Show l’agility ha trasformato il rito del pedigree in uno spettacolo di velocità, intelligenza e dialogo profondo tra... Cani Husky sequestrati in Trentino. Accolti da una struttura di FerraraTrentasette cani di razza Alaskan Husky sono stati sequestrati dal corpo forestale del Trentino al termine di un’operazione scattata sabato in un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Itinera Agiliy Dog porta a Ferrara i migliori cani e addestratori in una sfida sportiva; Itinera Agility Dog porta a Ferrara i migliori cani e addestratori in una sfida sportiva; I due giorni di Itinera Agiliy Dog. Cani e addestratori si sfidano; Festa di San Giorgio: tornano 'Le Taverne all'ombra del Campanile'. Itinera Agiliy Dog porta a Ferrara i migliori cani e addestratori in una sfida sportivaLo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI tramite la delegazione Provinciale di Ferrara in collaborazione con il comitato di Ravenna, ha organizza ... cronacacomune.it Presentazione dell'evento cinofilo organizzato a Ferrara dall'associazione Itinera Agiliy DogMercoledì 22 aprile 2026 alle 10:00 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'evento cinofilo organizzato dall'associazione ... cronacacomune.it Smiling Dog Padova. Natalie Cole · This Will Be (An Everlasting Love). E chi si diverte più di loro Con noi oggi.. Zoey, Zack, Daisy, Rodrigo, Fiume, Artù, Thea, Nutella, Rocco Coccole, giochi e tanti peli Vi aspettiamo - facebook.com facebook