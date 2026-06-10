Tragedia a Bologna | Leal denuncia la morte di tre cani al Dog Show

A Bologna, tre cani sono morti durante un evento canino, secondo quanto denunciato da Leal. I cani sono stati trovati lasciati in furgoni metallici, senza ventilazione adeguata. I proprietari dei mezzi coinvolti sono ancora sconosciuti. La denuncia evidenzia la mancanza di cure e condizioni di sicurezza per gli animali durante il Dog Show. La polizia sta indagando sulle circostanze e sui responsabili.

Come sono stati lasciati i cani nei furgoni metallici?. Chi sono i proprietari dei mezzi coinvolti nella tragedia?. Quali responsabilità ricadono sugli organizzatori del World Dog Show?. Cosa stabilirà la necroscopia sulla morte dei tre Drahthaar?.? In Breve Sei cani Drahthaar lasciati in due furgoni metallici il 5 giugno 2026. Tre esemplari deceduti dopo ricovero d'urgenza presso clinica di Ozzano dell'Emilia. Gian Marco Prampolini denuncia maltrattamento e abbandono contro proprietari dei mezzi. Leal richiede sequestro veicoli e necroscopia per accertare responsabilità organizzatori Enci. Tre cani Drahthaar muoiono nei parcheggi di Bologna Fiere: la Leal presenta denuncia alla Procura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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