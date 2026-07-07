La Regione Toscana ha destinato 3,6 milioni di euro per rafforzare i servizi territoriali dedicati alle famiglie e agli adolescenti. Le risorse sono state distribuite tra le società della salute e le zone distretto, con l’obiettivo di aumentare i servizi disponibili per i nuclei familiari. L’investimento mira a potenziare i centri per la famiglia presenti sul territorio.

La Regione Toscana ha stanziato 3 milioni e 668 mila euro per potenziare la rete dei centri per la famiglia presenti sul territorio. Le risorse sono state assegnate alle società della salute e alle zone distretto con l’obiettivo di ampliare l’offerta dei servizi rivolti ai nuclei familiari. L’intervento punta a favorire diverse iniziative, concentrandosi in particolare sull’ascolto e la consulenza per adolescenti e genitori, con un occhio di riguardo ai giovani che vivono in contesti di fragilità. Il progetto prevede la collaborazione con consultori, scuole, istituti di formazione ed enti del terzo settore, promuovendo anche attività di sensibilizzazione sui temi dell’adozione e dell’affidamento familiare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Famiglie e adolescenti, la Regione Toscana stanzia 3,6 milioni per i servizi territoriali

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