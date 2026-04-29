Sicilia la Regione stanzia oltre 22 milioni di euro per i buoni libro 2025 2026 | soglia Isee alzata a 13mila euro più famiglie beneficiarie
La Regione Siciliana ha annunciato un investimento di oltre 22 milioni di euro destinato ai buoni libro per gli anni scolastici 20252026. La soglia Isee per accedere ai benefici è stata portata a 13.000 euro, permettendo a un numero maggiore di famiglie di beneficiare del sostegno. La misura mira a coprire i costi legati all’acquisto dei libri di testo nelle scuole della regione.
La Regione Siciliana mette sul piatto oltre 22 milioni di euro per garantire il diritto allo studio e alleggerire il peso delle spese scolastiche sulle famiglie. L'articolo Sicilia, la Regione stanzia oltre 22 milioni di euro per i buoni libro 20252026: soglia Isee alzata a 13mila euro, più famiglie beneficiarie.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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