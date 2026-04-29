Sicilia la Regione stanzia oltre 22 milioni di euro per i buoni libro 2025 2026 | soglia Isee alzata a 13mila euro più famiglie beneficiarie

La Regione Siciliana ha annunciato un investimento di oltre 22 milioni di euro destinato ai buoni libro per gli anni scolastici 20252026. La soglia Isee per accedere ai benefici è stata portata a 13.000 euro, permettendo a un numero maggiore di famiglie di beneficiare del sostegno. La misura mira a coprire i costi legati all’acquisto dei libri di testo nelle scuole della regione.

La Regione Siciliana mette sul piatto oltre 22 milioni di euro per garantire il diritto allo studio e alleggerire il peso delle spese scolastiche sulle famiglie. L'articolo Sicilia, la Regione stanzia oltre 22 milioni di euro per i buoni libro 20252026: soglia Isee alzata a 13mila euro, più famiglie beneficiarie.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

La Regione Siciliana stanzia oltre 22 milioni di euro per i buoni libro 2025/2026La Regione Siciliana rafforza il sostegno alle famiglie e al diritto allo studio degli studenti delle scuole medie e superiori, destinando oltre 22...

Dalla Regione oltre 22 milioni di euro per i buoni libro 2025/2026La Regione Siciliana rafforza il sostegno alle famiglie e al diritto allo studio degli studenti delle scuole medie e superiori, destinando oltre 22...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: La Regione stanzia oltre 13 milioni per due interventi destinati a investimenti e liquidità per i commercianti; Spiagge accessibili: la Regione stanzia 2 milioni per 41 piccoli comuni costieri; Università, borse di studio per tutti gli idonei: la Regione stanzia altri 46 milioni; ERSU Palermo esulta: la Regione stanzia 46 milioni e copre tutte le borse di studio.

Sicilia, oltre 22 milioni per i buoni libro 2025/2026La Regione Siciliana stanzia oltre 22 milioni per i buoni libro 2025/2026, amplia la soglia Isee a 13.000 euro e rafforza il sostegno agli studenti. catania.liveuniversity.it

Scuola, dalla Regione oltre 22 milioni per i buoni libro 2025-2026La Regione Siciliana rafforza il sostegno alle famiglie e agli studenti delle scuole medie e superiori. Per l’anno scolastico 2025/2026 ha, infatti, stanziato oltre 22 milioni di euro, tra risorse sta ... blogsicilia.it

Sicilia, buche rattoppate dal parroco: il Comune avvia i lavori di ripristino della strada - facebook.com facebook