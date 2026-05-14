Giornata internazionale delle famiglie ACLI Avellino | Più servizi territoriali e sostegno ai figli

In occasione della Giornata internazionale delle famiglie, le ACLI di Avellino hanno sottolineato la necessità di potenziare i servizi sul territorio e di offrire maggiore sostegno alle famiglie con figli. In molte famiglie si riscontrano difficoltà nel coprire le spese per educazione, sport e formazione dei giovani. La richiesta riguarda interventi che facilitino la pianificazione del futuro per le famiglie italiane.

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