Famiglia nel bosco i bambini ascoltati dal giudice del Tribunale dei Minori | incontro durato circa 3 ore

Notizia in breve

Tre bambini coinvolti nella vicenda della “famiglia nel bosco” sono stati ascoltati dal Tribunale dei Minori dell’Aquila in un’udienza che è durata circa tre ore. L’incontro è considerato decisivo per valutare il possibile ricongiungimento con i genitori adottivi, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. La procedura si è svolta senza altri dettagli pubblici, e il giudice deve ancora decidere sul futuro della famiglia.