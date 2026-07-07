Famiglia nel bosco i bambini ascoltati dal giudice del Tribunale dei Minori | incontro durato circa 3 ore
Tre bambini coinvolti nella vicenda della “famiglia nel bosco” sono stati ascoltati dal Tribunale dei Minori dell’Aquila in un’udienza che è durata circa tre ore. L’incontro è considerato decisivo per valutare il possibile ricongiungimento con i genitori adottivi, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. La procedura si è svolta senza altri dettagli pubblici, e il giudice deve ancora decidere sul futuro della famiglia.
I tre bambini della “famiglia nel bosco” sono stati ascoltati dal Tribunale dei Minori dell’Aquila in un’udienza considerata decisiva per il possibile ricongiungimento con Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Dopo i sette mesi trascorsi in una struttura protetta di Vasto, la decisione del giudice potrebbe arrivare entro la fine di luglio. Famiglia nel bosco, ore decisive I bambini ascoltati dal giudice Attesa la decisione del Tribunale dei Minori La posizione della difesa Famiglia nel bosco, ore decisive Si avvicina un momento decisivo nella vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco“, la coppia anglo-australiana formata da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, al centro di un caso che da mesi richiama l’attenzione dell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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