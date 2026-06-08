Il Tribunale dei Minori ha consegnato la perizia sulla famiglia del bosco, evidenziando che sarebbe auspicabile il ritorno dei bambini nelle rispettive abitazioni. Nonostante le divergenze emerse negli ultimi mesi, tutti gli interlocutori coinvolti, dai genitori ai periti, concordano su questa soluzione. La relazione evidenzia che i piccoli dovrebbero rientrare quanto prima nelle loro case, anche se non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sulle tempistiche.

Malgrado le tante divergenze di pensiero emerse in questi mesi, pare che il pensiero comune di tutti, dai genitori ai periti che si sono occupati di esaminare la situazione, sia identico: i bambini della famiglia nel bosco devono fare presto ritorno a casa. Questo il giudizio dei periti che hanno depositato il risultato del loro lavoro presso il tribunale dei minori dell'Aquila. Non manca molto all'attesa decisione dei giudici, che dovranno deliberare in merito al ricongiungimento familiare. Nella perizia, gli esperti sottolineano che non è loro intenzione sostenere una possibile prosecuzione della permanenza dei minori entro le mura della struttura protetta in cui si trovano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia del bosco, arriva la perizia del Tribunale dei Minori: "Auspicabile che i bimbi tornino a casa"

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Famiglia nel bosco, la sorella di Catherine: «Chiederà che i bambini tornino in Australia dai nonni»

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