A Scandicci, due uomini hanno tentato di entrare in casa fingendosi tecnici dell’acquedotto, mostrando tesserini falsi e abbigliamento che simulava l’uniforme ufficiale. Publiacqua ha diffuso un allarme, ricordando che i veri operatori non richiedono pagamenti o accessi senza appuntamento. La polizia ha avviato indagini per identificare i truffatori, che cercano di approfittare della fiducia dei cittadini con metodi ingannevoli.

Firenze, 6 luglio 2026 – Si sono presentati con la ‘divisa della credibilità’, spacciandosi per operai dell’acquedotto. Ma, dietro quel tesserino fasullo e il volto rassicurante, si nascondevano i soliti truffatori a caccia di facili prede. L’episodio si è verificato a Scandicci, dove una cittadina è stata avvicinata da due sconosciuti che, con un pretesto allarmistico – la verifica di "consumi anomali" e "perdite occulte" – hanno cercato di farsi aprire la porta di casa, con la scusa di controllare il funzionamento del contatore. Fortunatamente la signora non è caduta nella trappola, ma l’episodio ha spinto Publiacqua a intervenire... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Falsi tecnici dell’acqua a Scandicci: il trucco per entrare in casa e l’allarme di Publiacqua

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