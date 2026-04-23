Finti operatori di Alea entrano nelle case con la scusa dell' acqua inquinata | attenzione alle truffe
Alea Ambiente è venuta a conoscenza che in questi giorni, in zona via Cervese località Caserma, sono stati segnalati due individui che si spacciano per operatori della società esibendo un tesserino con la dicitura "Assistenza Alea". Le persone si presentano alle porte delle abitazioni sostenendo.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Temi più discussi: Finti operatori di Alea entrano nelle case con la scusa dell'acqua inquinata: attenzione alle truffe; Forlì, Alea Ambiente denuncia possibili tentativi di truffa con finti operatori dell’azienda; Allerta truffe a Forlì: falsi operatori Alea segnalati in via Cervese; Exposanità 2026 al via, confronto sul futuro del servizio sanitario nazionale.
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