Durante il Global Champions Tour di Shanghai, gli atleti italiani nel salto ostacoli hanno ottenuto due medaglie d'oro e un argento nella competizione a squadre. Nel settore del completo, il titolo nazionale è stato conquistato da un rappresentante italiano. Camilli, in gara con il cavallo Chacco’s Girlsar, ha iniziato con un buon piazzamento nella League, condividendo il secondo posto con un concorrente tedesco nel Team Riesenbeck International, prima di rinunciare al Gran Premio di Shanghai.

Alti e bassi per gli azzurri al Global Champions Tour di Shanghai. Camillli (Chacco’s Girlsar) ha inziato bene con il secondo posto nella League, in coppia con il tedesco Wheishaupt (Mastermind) nel Team Riesenbeck International. Poi l’azzurro non ha preso il via nel GP, (1,60 m) nel quale un travolgente Philippaerts (Katanga vH Dingeshoff) ha preceduto in barrage l’asso tedesco Ehning (Coolio 42) e il francese Ermann (Jiaymo Vds), unici tre doppi zero di 40 partenti. Due errori al "base" per la Pezzoli (Hadewynn), 30° posto, mentre Gaudiano (Esteban de Hus) si è ritirato. Questi in precedenza aveva colto il 3° posto (Dialogue Rouge) nella "145 LR" vinta dal belga Vereecke (Oilly de Muze).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Due ori e un argento per i giovani nazionali nel salto ostacoli in coppa. Proia tricolore di completo. Camilli parte col piede giusto, poi rinuncia al GP di Shanghai

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