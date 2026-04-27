In casa Roma si lavora per un cambiamento profondo nel settore giovanile, con l’obiettivo di rafforzare le basi del vivaio. La società sta valutando l’ingaggio di un nuovo responsabile e si concentra sulla crescita dei giovani talenti, cercando di impostare un percorso più solido per il futuro. La volontà è di creare un sistema che possa portare benefici anche alla prima squadra nel medio termine.

La rivoluzione in casa Roma non si ferma alla prima squadra, ma promette di ridefinire integralmente anche le fondamenta del settore giovanile. Secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, il club giallorosso si trova a un bivio strategico per la scelta del nuovo responsabile del vivaio. Se fino a poche settimane fa l’approdo di Massimo Tarantino sembrava una formalità, l’uscita di scena di Claudio Ranieri ha rimescolato le carte, aprendo una faglia nelle trattative già avviate dalla precedente gestione. In questo vuoto di potere dirigenziale, emerge prepotente l’influenza di Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco avrebbe indicato in Michele Sbravati il profilo ideale per gestire i talenti del futuro, forte di una proficua collaborazione ai tempi del Genoa.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, rebus giovani: Gasperini sogna Sbravati per il vivaio

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