F1 oggi filming day per Ferrari e Red Bulla | la Rossa avrà un vantaggio

Oggi le squadre di Formula 1 Ferrari e Red Bull hanno svolto un filming day, una giornata dedicata ai test in pista. La Ferrari ha approfittato di questa occasione per raccogliere dati, sfruttando i 200 chilometri consentiti dal regolamento. La giornata si è svolta in vista del prossimo Gran Premio di Miami, con riscontri positivi per la squadra italiana. La Red Bull ha anch'essa testato alcune componenti, ma senza vantaggi evidenti rispetto alla rivale.

Giornata di testi in pista per Ferrari e Red Bull. I 200km concessi dal regolamento per il filming day hanno fornito anche ottimi riscontri tecnici in vista del Gran Premio di Miami. Le due scuderie, come di consueto, hanno sfruttato le sessioni promozionali per valutare i nuovi pacchetti aerodinamici e l’adeguamento alle recenti direttive federali. La Ferrari è scesa in pista all’Autodromo di Monza. La sessione si è svolta a porte chiuse ma è stato difficile tenere a bada occhi indiscreti. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono alternati al volante della SF-26, coprendo cento chilometri a testa. L’obiettivo primario dei tecnici di...🔗 Leggi su Sportface.it

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Una raccolta di contenuti

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