Frederic Massara ha firmato con la Juventus, dopo aver concluso la sua esperienza con la Roma. L’ex dirigente del Milan ha scelto di rimanere in Italia e ha raggiunto un accordo con i bianconeri. La notizia è stata ufficializzata, segnando il suo ritorno nel calcio italiano in un nuovo ruolo.

Frederic Massara ha firmato con la Juventus. L'ex dirigente rossonero, conclusa l'esperienza con la Roma, ha deciso di restare in Italia e ha trovato un accordo con i bianconeri. Come riportato da Gianluca Di Marzio nelle ultime ore, Massara era pronto ormai da giorni ad unirsi alla Juventus, con la firma sul contratto che è arrivata ufficialmente da pochi minuti. Ricoprirà il ruolo di Chief Football Officer del Club, portando esperienza e competenza in un ambiente che sta cercando di riorganizzare nel miglior modo possibile il proprio organigramma: lavorerà al fianco di Carnevali, nuovo AD dei bianconeri e Ottolini, il direttore sportivo. Il passato in rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ex Milan, Massara riparte dal bianconero: ufficiale il suo approdo alla Juventus

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