Ex Milan Massara riparte dal bianconero | ufficiale il suo approdo alla Juventus

Da pianetamilan.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Frederic Massara ha firmato con la Juventus, dopo aver concluso la sua esperienza con la Roma. L’ex dirigente del Milan ha scelto di rimanere in Italia e ha raggiunto un accordo con i bianconeri. La notizia è stata ufficializzata, segnando il suo ritorno nel calcio italiano in un nuovo ruolo.

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Frederic Massara ha firmato con la Juventus. L'ex dirigente rossonero, conclusa l'esperienza con la Roma, ha deciso di restare in Italia e ha trovato un accordo con i bianconeri. Come riportato da Gianluca Di Marzio nelle ultime ore, Massara era pronto ormai da giorni ad unirsi alla Juventus, con la firma sul contratto che è arrivata ufficialmente da pochi minuti. Ricoprirà il ruolo di Chief Football Officer del Club, portando esperienza e competenza in un ambiente che sta cercando di riorganizzare nel miglior modo possibile il proprio organigramma: lavorerà al fianco di Carnevali, nuovo AD dei bianconeri e Ottolini, il direttore sportivo. Il passato in rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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