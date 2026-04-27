Golf | Nelly Korda trionfa allo Chevron Championship 2026 e torna numero 1 del mondo

Nelly Korda ha vinto il Chevron Championship 2026, ottenendo il suo terzo Major in carriera. Durante la competizione, ha dominato la gara con prestazioni convincenti e senza lasciare spazio alle rivali. Con questa vittoria, torna alla prima posizione nel ranking mondiale femminile. La giocatrice americana ha concluso la prova con un vantaggio significativo sugli inseguitori, confermando il suo stato di forma attuale.

Nelly Korda, dopo aver letteralmente surclassato la concorrenza in tutti i modi possibili e immaginabili, si porta a casa il terzo Major della carriera. Suo lo Chevron Championship 2026, primo dei cinque tornei maggiori dell’annata: lo score conclusivo è di -18, a far capire che le basta un -2 per controllare la situazione e rendersi trionfatrice assoluta al Memorial Park di Houston. E, poiché la thailandese Jeeno Thitikul è stata tagliata nel venerdì, questo significa che c’è il controsorpasso al vertice del ranking mondiale, che Korda aveva già occupato per 108 settimane. Alle spalle dell’americana c’è l’accoppiata formata dalla cinese Ruoning Yin e dalla thailandese Patty Tavatanakit: per le due -13 e torneo disputato bene (specialmente dalla prima, con una buona rimonta).🔗 Leggi su Oasport.it

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