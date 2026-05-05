Ascolti TV | Lunedì 4 Maggio 2026 Ulisse riparte dal 17.3% I Cesaroni al 15.6% Porro sale al 7.3% The Floor chiude al 5.5%

I dati di ascolto della serata di lunedì 4 maggio 2026 mostrano che su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha raggiunto il 17,3% di share, mentre I Cesaroni si è fermato al 15,6%. Porro ha registrato un incremento, salendo al 7,3%, mentre The Floor si è concluso con il 5,5%. Questi sono i principali risultati delle trasmissioni televisive trasmesse durante la serata.

Nella serata di ieri, lunedì 4 maggio 2026, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta interessa 2.684.000 spettatori pari al 17.3% di share dalle 21:44 alle 23:51. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno conquista 2.730.000 spettatori con uno share del 15.6% dalle 21:59 alle 22:54. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Attacco al potere incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Newsroom segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 GialappaShow ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Little Big Italy raduna.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 4 Maggio 2026. Ulisse riparte dal 17.3%, I Cesaroni al 15.6%, Porro sale al 7.3%, The Floor chiude al 5.5% Notizie correlate Ascolti TV | Lunedì 27 Aprile 2026. La Buona Stella chiude al 17.3%, I Cesaroni calano ancora (15.2%). La Gruber va forte (10%)Nella serata di ieri, lunedì 27 aprile 2026, su Rai1 La Buona Stella interessa 2. Ascolti tv lunedì 4 maggio: Ulisse, I Cesaroni, Quarta RepubblicaAscolti tv lunedì 4 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 4... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ascolti tv ieri lunedì 27 aprile chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, GialappaShow, Quarta Repubblica; Ascolti tv ieri (27 aprile): crisi per I Cesaroni, Rai 3 crolla senza Giletti, incubo Amadeus; Ascolti tv 27 aprile 2026: La buona stella (17.3%), I Cesaroni 7 (15.2%), Affari Tuoi (23.4%), La Ruota del...; The Floor – Ne rimarrà solo uno, anticipazioni della finale di stasera lunedì 4 maggio. Ascolti TV 4 maggio 2025, la sfida tra Ulisse e I Cesaroni Il ritornoLunedì 4 maggio, la prima serata ha visto fronteggiarsi Ulisse: il piacere della scoperta su Rai1 e I Cesaroni Il ritorno su Canale5 ... fanpage.it Ascolti tv del 4 maggio, Alberto Angela contro I Cesaroni di AmendolaAlberto Angela è tornato su Rai 1 con Ulisse, il piacere della scoperta: scontro con I Cesaroni su Canale 5. De Martino e Scotti in guerra: gli ascolti. dilei.it Dopo settimane di duelli e colpi di scena, gran finale per il game show “The Floor”, condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato, in onda lunedì 4 maggio alle 21.20 su Rai 2. Erano partiti in 100, ma solo i più astuti hanno dimostrato di sapere giocare le pr - facebook.com facebook