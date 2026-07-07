Gli Europei di canottaggio si terranno dal 31 luglio al 2 agosto sul Lago di Varese e saranno caratterizzati da un piano di sostenibilità. Il comitato organizzatore ha approvato un documento di 20 pagine che definisce le strategie e le misure adottate per ridurre l'impatto ambientale della manifestazione. La pianificazione riguarda aspetti come la gestione dei rifiuti, l’utilizzo di materiali ecocompatibili e il risparmio energetico. La proposta si concentra sull’integrazione di pratiche sostenibili durante tutta la durata dell’evento.

Saranno all’insegna della sostenibilità gli Europei di canottaggio in programma dal 31 luglio al 2 agosto sul Lago di Varese. Il comitato organizzatore ha infatti varato un piano di sostenibilità che accompagnerà la manifestazione: un documento di 20 pagine che delinea una visione chiara. Ovvero trasformare l’eccellenza sportiva della Schiranna in un modello di riferimento continentale per la tutela dell’ecosistema lacustre. La testimonianza della concretezza dell’impegno è affidata al sustainability manager dell’evento Michele Esposito. La presenza di questa figura rappresenta un fatto insolito nel mondo dello sport. "Abbiamo investito risorse in azioni mirate - ha detto Esposito - installeremo erogatori d’acqua nell’impianto e incoraggeremo gli atleti a usare le proprie borracce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Europei di canottaggio: "Modello di sostenibilità"

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Galliate - L'Europeo di canottaggio punta sul green

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