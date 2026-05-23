A Brandeburgo, in Germania, si sono aperti gli Europei Under 19 di canottaggio 2026. Al termine della prima giornata, nove degli equipaggi italiani su quattordici si sono qualificati per la finale, includendo anche specialità come il doppio misto e l’otto misto, oltre alle discipline olimpiche.

Nel singolo femminile Alizee Ribolzi (SC Corgeno) vince sia la batteria che la semifinale, mentre nel due senza femminile a Carolina Cassani (SC Lario) e Letizia Martorana (SC Lario) basta vincere la batteria per approdare direttamente all’ultimo atto. Nel doppio maschile Eduardo Moschella Primicerio (RCC Tevere Remo) ed Elia Bressan (C San Giorgio) sono secondi sia in batteria che in semifinale, mentre il quattro senza femminile di Gaia Di Meo (SC Lario), Sofia Antoniazzi (Amici del Fiume), Arianna Marconcini (SC Pontedera) e Anna Cincinelli (SC Lario) vince la batteria e vola direttamente in finale, infine nel quattro senza maschile Matteo L’Ala (SC Limite), Diego Caruso (VVF Tomei), Leonardo Iacovacci (Fiamme Gialle) e Brando Dalla Valle (SC Arno) centrano l’ultimo atto col secondo posto in batteria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canottaggio, nove equipaggi azzurri in finale agli Europei U19 di Brandeburgo

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