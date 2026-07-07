euroleague pass 2026 27 abbonamenti olimpia milano in vendita libera

Notizia in breve

Sono iniziate le vendite libere degli abbonamenti per la stagione 2026-27 dell'Olimpia Milano. Dopo la fase di prelazione e vendita anticipata, i tifosi possono acquistare l'EuroLeague Pass, che permette di seguire le partite in casa dell'équipe durante la competizione europea. La campagna abbonamenti è ora aperta a tutti e non sono più previsti limiti di acquisto. L'abbonamento consente di assistere alle partite in programma al Forum.