EuroLeague Pass 2026-27 abbonamenti Olimpia Milano in vendita libera
Sono iniziate le vendite libere degli abbonamenti per la stagione 2026-27 dell'Olimpia Milano. Dopo la fase di prelazione e vendita anticipata, i tifosi possono acquistare l'EuroLeague Pass, che permette di seguire le partite in casa dell'équipe durante la competizione europea. La campagna abbonamenti è ora aperta a tutti e non sono più previsti limiti di acquisto. L'abbonamento consente di assistere alle partite in programma al Forum.
Concluse le fasi di prelazione e vendita anticipata, la campagna abbonamenti 2026-27 dell'Olimpia Milano entra ufficialmente nel vivo. I tifosi possono ora acquistare in vendita libera l'EuroLeague Pass, la formula dedicata a chi vuole seguire dal vivo l'avventura europea della squadra al Forum. Disponibile anche l'All Inclusive Pass, pensato invece per chi desidera assistere all'intera stagione casalinga tra campionato italiano ed Eurolega. L'EuroLeague Pass garantisce l'accesso a tutte le partite casalinghe della regular season di EuroLeague. L'abbonamento include inoltre il diritto di prelazione per l'acquisto dei biglietti delle eventuali gare interne dei Play-In e dei Play-Off europei, oltreché delle sfide delle fasi finali del campionato, qualora l'Olimpia dovesse qualificarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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