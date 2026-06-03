LIVE Olimpia Milano-Brescia 26-27 Serie A basket 2026 in DIRETTA | sorpassi e contro-sorpassi nel secondo quarto

Notizia in breve

Olimpia Milano e Brescia sono in parità a 33 punti dopo il primo tempo, con Shields che ha segnato 14 punti. Nel secondo quarto si sono verificati numerosi sorpassi e contro-sorpassi. La partita è in diretta e viene aggiornata costantemente. Milano ha chiesto un time-out dopo il canestro di Shields. La gara si sta svolgendo nel secondo quarto e il punteggio attuale è 26-27 per Brescia.