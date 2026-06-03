LIVE Olimpia Milano-Brescia 26-27 Serie A basket 2026 in DIRETTA | sorpassi e contro-sorpassi nel secondo quarto
Olimpia Milano e Brescia sono in parità a 33 punti dopo il primo tempo, con Shields che ha segnato 14 punti. Nel secondo quarto si sono verificati numerosi sorpassi e contro-sorpassi. La partita è in diretta e viene aggiornata costantemente. Milano ha chiesto un time-out dopo il canestro di Shields. La gara si sta svolgendo nel secondo quarto e il punteggio attuale è 26-27 per Brescia.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-32 SHIELDS! 14 PUNTI PER L’EX TRENTO, +1 MILANO E TIME-OUT COTELLI. 31-32 Shavon Shields da due per il -1 Olimpia. 29-32 RISPONDE NIKOLA IVANOVIC CON LA STESSA MONETA. 29-29 NICO MANNION! TRIPLA E PAREGGIO. 26-29 Giro perfetto di Della Valle in lunetta. 26-27 Maurice Ndour dalla media per il contro-sorpasso Germani. 26-25 Dentro il libero del playmaker della Nazionale ex Virtus Bologna e Golden State Warriors, con Milano che mette la freccia. 25-25 NICO MANNION! FIAMMATA DEL ‘RED MAMBA’, PAREGGIO. 23-25 Interferenza di Ndour sull’appoggio di Nico Mannion, con Milano che rimane in scia. 21-25 22 di Burnell che aggancia la doppia cifra (10 punti), con la Germani che va a +4. 🔗 Leggi su Oasport.it
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