Prima della scomparsa nel Lago di Vico, un’intervista a un familiare del marito della ministra è stata registrata e sta facendo il giro dei media. Le sue parole sono state pronunciate prima che la tragedia si verificasse e sono state trasmesse in televisione. Le ricerche continuano senza sosta, mentre l’attenzione si concentra sul dramma personale della famiglia. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui dettagli dell’intervista o sulle circostanze della scomparsa.

L’attenzione attorno a Eugenia Roccella è inevitabilmente segnata dal dramma personale che sta vivendo in questi giorni. Proprio mentre proseguono senza sosta le ricerche del marito Luigi Cavallari, disperso nelle acque del Lago di Vico, emerge un’intervista registrata prima della tragedia e destinata ad andare in onda in televisione. Un intervento che oggi assume un significato ancora più intenso, perché restituisce il ritratto di una lunga storia d’amore raccontata quando nulla lasciava presagire quanto sarebbe accaduto. Eugenia Roccella e l’intervista registrata prima della tragedia del marito. Questa sera, martedì 7 luglio, Eugenia Roccella sarà tra gli ospiti di Storie al bivio di sera, il programma condotto da Monica Setta su Rai 2. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Eugenia Roccella, spunta l’intervista sul marito prima della terribile tragedia: le sue parole commuovono

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Droni e anche telecamere per individuare il marito della ministra Eugenia Roccella reddit