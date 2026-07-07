Prima della tragedia del marito, la ministra Eugenia Roccella ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato di aver incontrato il padre di suo marito, che le ha presentato, e di essersi innamorata immediatamente. Ha descritto quell’amore come il più importante della sua vita. La puntata di questa sera di “Storie al bivio” sarà dedicata a un racconto intimo e privato, condotto da Monica Setta.

Sarà un racconto intimo e privato ad aprire la puntata di Storie al bivio di sera, il programma condotto da Monica Setta in onda stasera, martedì 7 luglio, alle 21.30 su Rai2. Al centro della trasmissione c’è un’intervista esclusiva a Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Il colloquio è stato registrato poco prima del 27 giugno, il giorno in cu i il marito della ministra, l’architetto Luigi Cavallari, è scomparso nelle acque del lago di Vico durante una gita in barca. Nonostante il dramma in corso, la Rai trasmetterà il filmato in formato integrale per esplicita volontà della stessa Roccella. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio padre me lo presentò e mi innamorai subito, è stato l’amore della mia vita”: l’intervista alla ministra Eugenia Roccella registrata prima della tragedia del marito

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frigna per due commenti sul marito della fascistella roccella ma non ha fatto UN (1) commento su Mirko e la madre uccis? dal padre e marito omofobo. ha il coraggio di parlare di clima d’odio senza però condannare questi avvenimenti. mi fai schifo x.com

Me lo presentò mio padre e fu subito amore. L'intervista (inedita) di Roccella pochi giorni prima della scomparsa del maritoUn racconto intimo e nitido, capace di ripercorre le tappe della storia d'amore tra Eugenia Roccella e Luigi Cavallari, è pronto ... msn.com