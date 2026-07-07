La ministra Roccella racconta l’amore per il marito in un’intervista registrata poco prima della sua tragica scomparsa e per questo ancora più struggente e toccante. Roccella Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, sarà infatti fra i protagonisti della nuova puntata di Storie al bivio di sera. Nel corso del programma condotto da Monica Setta, in onda alle 21.20 su Rai 2, verrà trasmessa una intervista registrata prima della scomparsa di Luigi Cavallari, il marito della Roccella, disperso nel lago di Vico. Nelle anticipazioni la redazione della trasmissione spiega che la ministra offrirà una importante testimonianza in cui parlerà del marito “condividendo con il pubblico una pagina di memoria intima e profonda”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Roccella, l’intervista a Storie al Bivio in cui parla del marito prima della sua scomparsa

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