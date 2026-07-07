L’aeroporto di Catania ha riaperto le operazioni di volo dopo l’allerta rossa causata dall’attività eruttiva dell’Etna. La sospensione del traffico aereo, in vigore fino alle 14, è stata revocata, consentendo il ripristino immediato delle partenze e degli arrivi. La misura aveva coinvolto migliaia di passeggeri e causato disagi. Ora, le operazioni di volo sono state riaperte senza restrizioni.

Revocato il blocco fino alle 14 per il traffico aereo diramato a causa dell’intensa attività eruttiva dell’Etna, che aveva richiesto la sospensione degli arrivi e partenze con migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi “Ripristino delle operazioni di volo con effetto immediato”. Lo stato di allerta legato all’intensa attività eruttiva dell’Etna passa da rosso ad arancione come stabilisce l’Ingv.L’aeroporto di Catania-Fontanarossa doveva infatti rimanere chiuso almeno fino alle ore 14 di oggi, 7 luglio,a causa della nube di cenere vulcanica e delle condizioni che non consentono la ripresa in sicurezza del traffico aereo. La decisione è stata quindi revocata e confermata dalla SAC, la società che gestisce lo scalo etneo, cheha disposto l’interruzione del blocco atutte le attività di volo in arrivo e del blocco integrale delle partenze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Etna, torna operativo l’aeroporto di Catania: stop all’allerta rossa

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