L’aeroporto di Catania rimane chiuso almeno fino alle 14 a causa dell’attività eruttiva dell’Etna. La sospensione riguarda sia gli arrivi che le partenze, coinvolgendo migliaia di passeggeri. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e si basa sulla continua attività vulcanica. La chiusura dell’aeroporto ha causato disagi e ritardi nei voli programmati, con servizi aerei sospesi fino a nuova comunicazione.

L’intensa attività eruttiva dell’Etna continua a condizionare il traffico aereo: sospesi arrivi e partenze fino alle 14, migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi Prosegue anche oggi l’emergenza legata all’intensa attività eruttiva dell’Etna.L’aeroporto di Catania-Fontanarossa resta infatti chiuso alle operazioni di volo almeno fino alle ore 14 di oggi, 7 luglio,a causa della nube di cenere vulcanica e delle condizioni che non consentono la ripresa in sicurezza del traffico aereo. La decisione è stata confermata dalla SAC, la società che gestisce lo scalo etneo, cheha disposto il prolungamento dell’interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale delle partenze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Etna, ancora stop ai voli a Catania: aeroporto Fontanarossa chiuso almeno fino alle 14

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Eruzione Etna: stop ai voli sull'aeroporto di Catania, chiuso lo spazio aereo di Sigonella

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Etna in eruzione, voli sospesi all’aeroporto di Catania: stop ad arrivi e partenze fino alle 14 – Il videoL’aeroporto di Catania ha sospeso tutte le operazioni di volo fino alle 14 di oggi a causa dell’attività dell’Etna.

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