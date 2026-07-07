Etna ancora in eruzione stop ai voli a Catania I disagi per la cenere | ancora blocco integrale dei voli

Notizia in breve

L’eruzione dell’Etna prosegue, con emissione di cenere dall’alto fianco orientale del cratere Voragine. A causa dell’attività vulcanica tra il 6 e il 7 luglio, sono ancora sospesi tutti i voli in partenza e in arrivo dall’aeroporto di Catania. La situazione ha portato al blocco totale dei collegamenti aerei, causando disagi ai passeggeri. La cenere vulcanica continua a influenzare le operazioni aeroportuali nella zona.