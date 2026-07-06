L’aeroporto di Catania rimane chiuso fino alle 14 a causa delle attività vulcaniche dell’Etna della notte tra domenica e lunedì. Tutti i voli in arrivo e le partenze sono sospesi. La decisione è stata presa in seguito alle emissioni di cenere e alle emissioni di gas dal vulcano. Le autorità hanno mantenuto il blocco per garantire la sicurezza dei voli fino a quando le condizioni non si stabilizzeranno.

Si prolunga lo stop all’aeroporto di Catania. In seguito alle attività vulcaniche dell’Etna avvenute nella notte fra domenica 5 e lunedì 6 luglio, permane l’interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze, al momento, fino alle 14. «I passeggeri sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo», spiega la Sac. Diversi voli sono stati deviati sullo scalo di Palermo. L’aeroporto di Comiso è invece regolarmente attivo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Catania.

© Gazzettadelsud.it - Eruzione Etna: prolungato lo stop ai voli su Catania, blocco fino alle 14

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Eruzione Etna: voli interrotti fino alle 12 all'aeroporto di CataniaL’aeroporto di Catania ha sospeso tutti i voli in arrivo e partenza fino alle 12, a causa delle attività del vulcano Etna nella notte tra ieri e oggi.

Eruzione Etna, prolungato allarme rosso per il traffico aereo: voli dirottati e cancellati da e per CataniaL’attività dell’Etna prosegue con un’eruzione che ha causato un prolungato allarme rosso sul traffico aereo.

Temi più discussi: Eruzione Etna, prolungato allarme rosso per il traffico aereo: voli dirottati e cancellati da e per Catania; Etna, prosegue l'attività eruttiva: prolungato l'allarme rosso per il traffico aereo; Caos voli per l'eruzione dell'Etna, l'odissea dei passeggeri dirottati: Accampati per otto ore in attesa dei bus; Etna in eruzione, disagi all’aeroporto di Catania: chiuso un altro spazio aereo fino a domani.

Eruzione Etna, prolungato allarme rosso per il traffico aereo: voli dirottati e cancellati da e per CataniaNon si arresta l'attività eruttiva dell'Etna che ieri ha interrotto tutte le attività di volo serali e notturne per i voli in arrivo all'aeroporto di Catania. Anche questa mattina, 6 luglio, resta l'a ... fanpage.it

Eruzione Etna, chiuso l'aeroporto di Catania: sospese le attività di voloStop ai voli all'aeroporto di Catania dopo l'eruzione dell'Etna. La Sac, società di gestione dello scalo siciliano, ha comunicato che, a seguito delle attività vulcaniche avvenute nella notte fra dome ... tg24.sky.it