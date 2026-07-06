L’aeroporto di Catania rimane chiuso a causa dell’eruzione dell’Etna, con tutte le operazioni di volo sospese fino alle 18 di oggi. Lo spazio aereo di Sigonella è stato anch’esso bloccato. La decisione è stata presa dopo le attività vulcaniche della notte tra domenica e lunedì. Nessun volo in arrivo o in partenza è stato autorizzato nel periodo di chiusura. La situazione si è mantenuta stabile nelle ultime ore.

Resta chiuso l’aeroporto di Catania. In seguito alle attività vulcaniche avvenute nella notte fra domenica 5 e lunedì 6, permane l’interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze, al momento, fino alle 18. «I passeggeri sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. Seguiranno nuovi aggiornamenti», avverte la società di gestione Sac. Chiusi anche gli spazi aerei delle basi di Sigonella A causa dell’eruzione in corso sull'Etna, i settori dello spazio aereo C1 e B3, situati a sud del vulcano, sono attualmente chiusi al traffico aereo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Eruzione Etna: prolungato lo stop ai voli su Catania, blocco fino alle 18. Chiuso anche lo spazio aereo di Sigonella

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