Etna ancora in eruzione stop ai voli a Catania I disagi per la cenere | ancora blocco integrale dei voli – Il video

L’eruzione dell’Etna prosegue con emissione di cenere dalla bocca sul fianco orientale del cratere Voragine. A causa dell’attività vulcanica tra il 6 e il 7 luglio, l’aeroporto di Catania ha mantenuto il blocco totale dei voli, impedendo sia gli arrivi che le partenze. La cenere prodotta dall’eruzione ha causato disagi e la sospensione dei collegamenti aerei nella zona.

Non si ferma la nuova fase eruttiva dell’ Etna, che continua a emettere cenere dalla bocca aperta sull’alto fianco orientale del cratere Voragine. A causa dell’attività vulcanica registrata nella notte tra il 6 e il 7 luglio, restano sospesi gli arrivi e resta «il blocco integrale alle partenze» all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Lo stop, comunicato dalla Sac, la società che gestisce lo scalo etneo, è stato prorogato fino alle 14 di oggi 7 luglio. Cosa controllare prima di partire. Chi deve volare da o per la Sicilia orientale può comunque contare sullo scalo di Comiso, nel Ragusano, gestito anch’esso dalla Sac e che risulta regolarmente attivo. 🔗 Leggi su Open.online

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Eruzione Etna: stop ai voli sull'aeroporto di Catania, chiuso lo spazio aereo di Sigonella

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