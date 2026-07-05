Etna nube di cenere | sospesi gli arrivi in aeroporto a Catania

Alle 7:45, l’aeroporto di Catania ha sospeso gli arrivi a causa di una nube di cenere proveniente dal versante orientale del cratere Voragine dell’Etna. Un’ora dopo, le emissioni si sono intensificate, provocando la chiusura temporanea dei voli in entrata. La situazione ha causato disagi ai passeggeri e ha portato alla sospensione delle operazioni aeree, con le autorità che monitorano la situazione in attesa di aggiornamenti.

Alle 7:45 Catania si è svegliata con una nube di cenere che si innalzava dall’alto fianco orientale del cratere Voragine. Un’ora dopo le emissioni si sono intensificate bloccando le attività di volo in arrivo Uno scenario spaventoso ma allo stesso tempo incredibile. Questa mattina a Catania l’attenzione era rivolta sull’Etna, dalla cui cima si è innalzata unanube di cenere alta un chilometro e mezzo. L’attività del vulcano ha visto necessario un intervento sui voli della zona. I voli in arrivo all’aeroporto di Catania Colonna sono stati sospesi per precauzione. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha segnalato che alle7:45 sono iniziate le emissioni di cenere sull’alto fianco orientale del cratere Voragine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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