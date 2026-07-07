Etiopia civili reclutati con la forza Anche ragazzi di 15 anni

Da tv2000.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Etiopia, civili sono stati arruolati con la forza, tra cui anche ragazzi di 15 anni. La denuncia arriva dall’ong Human Rights Watch, che segnala un aumento dei casi di reclutamento illegale. La situazione ha generato preoccupazione tra le organizzazioni umanitarie, che chiedono un intervento immediato. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sulle modalità di reclutamento. La tensione nel paese si intensifica con questa pratica.

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In Etiopia cresce la tensione per il reclutamento illegale di civili, compresi ragazzi anche di soli 15 anni. A denunciarlo l’ong Human Rights Watch Servizio di Paolo Fucili. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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