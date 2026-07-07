Etiopia, civili reclutati con la forza. Anche ragazzi di 15 anni

Notizia in breve

In Etiopia, civili sono stati arruolati con la forza, tra cui anche ragazzi di 15 anni. La denuncia arriva dall’ong Human Rights Watch, che segnala un aumento dei casi di reclutamento illegale. La situazione ha generato preoccupazione tra le organizzazioni umanitarie, che chiedono un intervento immediato. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sulle modalità di reclutamento. La tensione nel paese si intensifica con questa pratica.