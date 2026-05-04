Social ai minori Corbelli Diritti Civili | Serve il divieto sotto i 15 anni è prevenzione necessaria
Il leader di un movimento per i diritti civili ha commentato la proposta del governo di vietare l’uso dei social ai minori di 15 anni, sottolineando la necessità di questa misura come forma di prevenzione. La proposta mira a limitare l’accesso alle piattaforme digitali per tutelare i minori, in linea con le iniziative adottate dall’esecutivo in questione. La discussione riguarda la regolamentazione dell’età minima per l’utilizzo dei social network.
Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, interviene sul tema dell’uso dei social da parte dei minori, esprimendo sostegno all’iniziativa del governo guidato da Giorgia Meloni che punta a vietare l’accesso alle piattaforme digitali agli under 15. “Una misura necessaria per prevenire rischi” Secondo Corbelli, anche alla luce di recenti fatti di cronaca emersi in Calabria grazie all’inchiesta della Procura di Palmi, il divieto rappresenta una scelta “giusta e importante”, da estendere eventualmente a tutti i minorenni. “Si tratta di una fondamentale prevenzione – afferma – per tutelare i giovani ed evitare altri episodi gravi”....🔗 Leggi su Feedpress.me
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