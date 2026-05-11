Estate con i vigili del fuoco aperto il bando Campi giovani per ragazzi dai 15 ai 17 anni

Da agrigentonotizie.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato aperto il bando per i “Campi giovani”, un’iniziativa estiva organizzata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L’evento è rivolto a ragazzi tra i 15 e i 17 anni e offre un’esperienza formativa incentrata sulla sicurezza, il senso civico e la solidarietà. La partecipazione permette ai giovani di conoscere da vicino le attività dei vigili del fuoco e di sviluppare competenze pratiche in ambito di emergenze.

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Tornano anche quest’anno i “Campi giovani” promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iniziativa rivolta ai ragazzi tra i 15 e i 17 anni che desiderano vivere un’esperienza formativa dedicata alla sicurezza, al senso civico e alla solidarietà. È stato infatti pubblicato il bando nazionale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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