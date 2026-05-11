Estate con i vigili del fuoco aperto il bando Campi giovani per ragazzi dai 15 ai 17 anni

È stato aperto il bando per i “Campi giovani”, un’iniziativa estiva organizzata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L’evento è rivolto a ragazzi tra i 15 e i 17 anni e offre un’esperienza formativa incentrata sulla sicurezza, il senso civico e la solidarietà. La partecipazione permette ai giovani di conoscere da vicino le attività dei vigili del fuoco e di sviluppare competenze pratiche in ambito di emergenze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui