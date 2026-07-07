Estate a Salerno 2026 | concerti spettacoli e cultura tutti gli eventi da non perdere

Notizia in breve

L’estate a Salerno nel 2026 prevede una serie di eventi tra concerti, spettacoli teatrali, rassegne culturali e musica classica. Le iniziative si svolgeranno all’aperto, coinvolgendo residenti e turisti, e si terranno tra il lungomare, il centro storico e altri luoghi della città. Il programma comprende appuntamenti distribuiti in diversi spazi, con eventi dedicati a diverse tipologie di pubblico. Non sono state fornite date specifiche o dettagli sugli artisti coinvolti.