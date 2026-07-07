Estate a Salerno 2026 | concerti spettacoli e cultura tutti gli eventi da non perdere

Da zon.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’estate a Salerno nel 2026 prevede una serie di eventi tra concerti, spettacoli teatrali, rassegne culturali e musica classica. Le iniziative si svolgeranno all’aperto, coinvolgendo residenti e turisti, e si terranno tra il lungomare, il centro storico e altri luoghi della città. Il programma comprende appuntamenti distribuiti in diversi spazi, con eventi dedicati a diverse tipologie di pubblico. Non sono state fornite date specifiche o dettagli sugli artisti coinvolti.

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Concerti, spettacoli teatrali, rassegne culturali, musica classica e iniziative all’aperto. Anche quest’anno Salerno si prepara a vivere un’estate ricca di appuntamenti, con un programma capace di coinvolgere residenti e turisti grazie a eventi distribuiti tra il lungomare, il centro storico e alcuni dei luoghi più suggestivi della città. Dal grande palco di Piazza della Libertà diventa la Cittadella della Sicurezza della Libertà ai chiostri monumentali, passando per piazze e spazi culturali, il cartellone estivo propone un’offerta pensata per pubblici di tutte le età, confermando Salerno tra le principali destinazioni culturali del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Zon.it

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