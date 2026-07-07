esserci sempre vuol dire stare vicini ai cittadini

Il nuovo questore di Ascoli Piceno si è insediato ieri, sottolineando l'importanza di essere sempre presenti sul territorio. Ha evidenziato l'impegno a mantenere professionalità e cortesia nel servizio alla cittadinanza, con una presenza costante nelle zone della città. Nessun dettaglio su eventuali piani specifici o iniziative future.

Professionalità, cortesia e presenza costante sul territorio. Sono queste le direttrici indicate dal nuovo questore di Ascoli Piceno, insediatosi ieri. "Ho trovato una Questura ben organizzata e colleghi che, fin dal primo momento, si sono messi a disposizione con la stessa passione e lo stesso impegno con cui assumo questo incarico", ha dichiarato Gullo, assicurando di voler operare "nel segno della continuità" e nel rispetto del motto della Polizia di Stato: "Esserci sempre". Un principio che, ha spiegato, significa essere "sempre al fianco dei cittadini, con professionalità e cortesia". Il nuovo questore ha posto particolare attenzione alla formazione delle nuove generazioni di poliziotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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