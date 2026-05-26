Durante le elezioni comunali, un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha affermato che il risultato delle urne evidenzia l’importanza di ascoltare le esigenze dei cittadini. Ha aggiunto che il partito si concentrerà su sicurezza, flussi migratori e integrazione, sottolineando che questi temi non appartengono a una sfera politica specifica. Non sono stati forniti dettagli sui risultati elettorali o sui dati numerici.

“Se una cosa insegnano queste elezioni comunali è che bisogna stare vicini ai bisogni dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle sarà molto attento sui temi della sicurezza che non è di destra né di sinistra. Va gestito il fenomeno dell’immigrazione in modo compatibile con la nostra Costituzione”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, parlando alla presentazione del libro C’era una volta la Rai, scritto dalla presidente della commissione di Vigilanza, Barbara Floridia. “È una tornata elettorale che non si è ancora conclusa, aspettiamo a trarre le conclusioni – aggiunge Conte -. Ci sono buoni successi da parte del campo progressista, ma non è riuscita la vittoria su Venezia, ma ci sono anche molti successi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte e i risultati delle Comunali: “Cosa insegnano? Di stare vicini ai bisogni dei cittadini. Il M5s sarà attento su sicurezza, flussi migratori e integrazione”

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