Oggi il termine partigiani assume un significato diverso rispetto al passato e si riferisce a chi si impegna in azioni di solidarietà, come chi si trova sulla Flotilla diretta a Gaza o interviene nel Mediterraneo per salvare persone in mare. Queste scelte evidenziano un coinvolgimento diretto e immediato in situazioni di crisi umanitaria, in un momento storico in cui molte questioni globali richiedono risposte concrete.

I partigiani di oggi sono sulla Flotilla verso Gaza o nel Mediterraneo a soccorrere le persone. Schierarsi è inevitabile in un mondo che non sappiamo in che direzione sta andando.🔗 Leggi su Fanpage.it

Essere partigiani oggi vuol dire stare con la Flotilla e con chi pratica solidarietà

Notizie correlate

Essere gentili non vuol dire essere deboli: “Chi conosce il proprio valore non ha bisogno di umiliare gli altri”Empatia, ascolto attivo, sicurezza: quali sono le principali caratteristiche di una persona davvero gentile e come distinguerle? Una psicologa aiuta...

Chi ha vinto Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti e cosa è successo nella puntata del 15 febbraioMatteo, 24 anni, è il vincitore dell'undicesima puntata di Chi vuol essere milionario? andata in onda domenica 15 febbraio.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: 25 aprile, i Giovani Democratici del Casentino: Non è una ricorrenza, ma una domanda sul presente; Celebrazioni 25 aprile, sindaca Salis: Festa per tutti ma non di tutti; 25 aprile, il discorso della sindaca Ferdinandi: L'antifascismo è una necessità, oggi più che mai; 25 aprile ad Andria, 81esimo anniversario della liberazione nel segno della Costituzione.

PARTIGIANI Essere di parte, prendere posizione, stare dalla parte giusta della Storia, contro i fascisti. Anche loro sono ESSERI UMANI, ma fanno schifo. Delia, non hai capito una cippa di niente. Non conosci la storia, confondi le parole, il loro significato. Fors - facebook.com facebook

È il Concertone del primo maggio 2027, Delia canta una cover di Mengoni : Credo nei partigiani, Credo nei partigiani Credo nei partigiani che hanno coraggio Coraggio di essere partigiani #1m2026 #concertoprimomaggio #primomaggio x.com