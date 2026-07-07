Due ordigni improvvisati sono esplosi vicino all'hotel Four Season a Damasco, dove si trovava il presidente francese. Uno dei dispositivi, collocato in un'auto parcheggiata, è scoppiato mentre un altro esplosivo era stato posizionato in un cassonetto dei rifiuti. Le immagini mostrano il momento dell'esplosione di uno dei due ordigni.

Due attentati dinamitardi sono avvenuti vicino all’hotel Four Season a Damasco dove ha pernottato il presidente francese Emmanuel Macron. Nelle immagini il momento in cui uno dei due “ ordigni improvvisati ” esplode: uno era collocato “all’interno di un’auto parcheggiata a bordo strada” e il secondo “in un cassonetto dei rifiuti”. Fonti dell’Eliseo hanno confermato che “il presidente è al sicuro” e che “il programma della visita continua”. Macron ha lasciato in mattinata l’albergo per alcuni incontri in programma al palazzo della presidenza, tra i quali quello con il presidente siriano Ahmed al Sharaa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Esplosioni a Damasco, il momento in cui uno dei due ordigni scoppia vicino all’hotel di Macron – Video

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Esplosioni a Damasco vicino all'hotel di Macron: il presidente francese è illeso

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