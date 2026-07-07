Esplosioni a Damasco durante la visita di Macron | almeno 18 feriti

Due esplosioni si sono verificate nel centro di Damasco mentre il presidente francese era in visita. Almeno 18 persone sono rimaste ferite. Le esplosioni hanno causato danni in diverse zone della città. Non sono stati segnalati decessi. La visita di Macron si svolge in un momento di tensione politica. Le autorità locali stanno indagando sulle cause degli incidenti. La sicurezza è stata rafforzata nella zona.

Damasco, 7 luglio 2026 – Due esplosioni hanno scosso il centro di Damasco durante la visita del presidente francese Emmanuel Macron in Siria. Gli ordigni sono esplosi nei pressi del Four Seasons Hotel, in un’area sensibile della capitale siriana, mentre il capo dell’Eliseo si trovava al palazzo presidenziale per l’incontro con il presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Secondo le prime ricostruzioni, almeno 18 persone sono rimaste ferite. Macron non è stato coinvolto ed è rimasto al sicuro. Le autorità siriane hanno precisato che le esplosioni sono avvenute fuori dal perimetro di sicurezza predisposto per la visita del presidente francese. Nonostante le esplosioni, la visita di Macron è proseguita. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Siria, due ordigni scoppiano a Damasco durante la visita di Macron

Notizie e thread social correlati

Esplosioni a Damasco, Macron è “sano e salvo” e prosegue la visita in Siria: 18 feriti, inclusi 4 poliziottiDopo due esplosioni avvenute nel centro di Damasco, vicino all’hotel Four Seasons, il presidente francese è stato confermato al sicuro e in buona...

Siria: 18 feriti in un attentato a Damasco durante la visita del presidente francese Emmanuel MacronA Damasco, almeno 18 persone sono rimaste ferite in un attentato che ha coinvolto due esplosioni vicino a un hotel.

Temi più discussi: Siria, esplosione in un caffè vicino al tribunale di Damasco: 7 morti; Esplosione nel centro di Damasco, 4 morti e 10 feriti; Siria, media: Esplosioni vicino a hotel dove alloggia Macron a Damasco; Esplosione in un caffé nel centro di Damasco: ci sono vittime.

NEWS - Esplosioni a Damasco durante la visita di Macron, l'Eliseo: Il presidente è al sicuro ift.tt/oj6nVFZ x.com

Esplosioni colpiscono Damasco durante la visita di Macron reddit

Siria, esplosioni a Damasco durante la visita di Macron. L’Eliseo: Il presidente è al sicuroNella mattinata di martedì 7 luglio sono stati fatti detonare due ordigni esplosivi nel centro di Damasco, in una zona vicina all’hotel Four Seasons in cui il presidente francese Emmanuel Macron ha tr ... blitzquotidiano.it

Siria, esplosioni a Damasco durante visita Macron: schierate le forze di sicurezzaSono almeno 18 i feriti nelle esplosioni che hanno scosso Damasco, capitale della Siria, ... msn.com